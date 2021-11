Handball, Verbandsliga : Lintorf reist zum nächsten Topspiel

Ob Hendrik Stock (2. von links) wieder in der Reserve von „interaktiv Handball“ aushilft, entscheidet sich noch. Daniel Ziebold (rechts) ist auf jeden Fall mit dem TuS 08 Lintorf beim Topspiel. Foto: Achim Blazy (abz)

Lintorf/Ratingen Der Spitzenreiter der Handball-Verbandsliga, Gruppe 2, der TuS 08 Lintorf, tritt am Samstag beim Tabellenzweiten in Burscheid an. Ebenfalls auswärts ran muss der TV Ratingen, ein Heimspiel hat „interaktiv II“. Das Spiel des TuS II steht auf der Kippe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

Am Samstag blickt die gesamte Handball-Verbandsliga 2 gebannt nach Burscheid. Die dort beheimateten Bergischen Panther II, Tabellenzweiter, sind Gastgeber des Spitzenreiters TuS 08 Lintorf (19 Uhr, Schulstraße). Beide wollen rauf in die Oberliga, und nach dem bisherigen Saisonverlauf sind sie die klar stärksten Mannschaften der Liga. Die Lintorfer (14:2 Punkte) haben ihre letzten sieben Spiele alle gewonnen, teilweise mühelos, und die Panther-Reserve (14:4 Punkte) war zuletzt viermal siegreich.

Wie ernst man in Burscheid den Aufstiegskampf nimmt, zeigt, dass es auf der Trainerbank vorige Woche einen Wechsel gab. Der beruflich überstrapazierte Spielertrainer David Kreckler, er ist Linkshänder, wird nur noch mitspielen, nicht mehr coachen, neuer Trainer ist Erwin Reinacher. Das hilft dem Tabellenzweiten sicherlich weiter, denn auf der Trainerbank herrschte doch gewisse Unsicherheit, und Kreckler kann sich auf das Spielen konzentrieren. Er darf mit seinen 38 Jahren und der Erfahrung aus höheren Ligen niemals unterschätzt werden.

Es ist für den TuS 08 jedenfalls der erste richtige Auswärts-Härtetest, denn ihre vier Heimspiele bisher haben die Bergischen alle gewonnen. „Dort sind 60 Minuten volle Konzentration gefordert“, sagt dazu Lintorfs Pressewart Hajo Pfeiffer. „Schon die kleinste Schwächephase kann diese Panther ungemein stark machen.“ Trainer Felix Linden hat alles an Bord. Also auch den Linkshänder Christoph Lesch, der zuletzt wegen gesundheitlicher Probleme geschont wurde.

Der TV Ratingen ist durch seine beiden Niederlagen und den Spielausfall gegen die SG Langenfeld II (siehe nebenstehenden Artikel) zuletzt aus der Spitzengruppe erst einmal ausgeschieden. Das soll aber nicht heißen, dass man sie aus den Augen lässt. Am Samstag geht es zum alten Rivalen TB Solingen, der von jeher als heimstark eingeschätzt wird. In dieser Spielzeit wurden drei der vier Heimspiele gewonnen, und so wurde ein sicherer Mittelfeldplatz erobert (8:8 Punkte/Platz neun). Die Ratinger stehen mit 8:6 Punkten einen Rang besser. So sagt Trainer Jörg Schomburg: „Wir streben die Punkte neun und zehn an. Das ist in Solingen unser klares Ziel.“ Moritz Metelmann wirkt wieder mit, und mit ihm im Mittelpunkt tritt die Mannschaft ganz anders auf. Viel selbstbewusster. Es fehlt nur der langzeitverletzte Ali Tuna-Demir.

Das Training bei „interaktiv Handball II“ konnte René Osterwind noch nicht leiten, eine Grippe hat den Verbandsliga-Coach restlos niedergestreckt. „Es ist jedenfalls kein Corona, ich bin auch doppelt geimpft, und am Samstagnachmittag, wenn es gegen die SG Überruhr geht, dann will ich unbedingt wieder auf der Bank sitzen“, sagt der 38-Jährige.

Es ist trotz Heimvorteil (15.30 Uhr, Gothaer Straße) eine Hammer-Aufgabe für seinen Tabellenzwölften. Denn Überruhr zählt neben Lintorf und der Panther-Reserve zum Besten, was die Liga zu bieten hat. Platz drei der Essener, 13:3 Punkte, in den vier Auswärtsspielen dreimal siegreich – das ist schon eine starke Truppe, die der Traditionsverein ins Rennen schickt. Mit Kay Sodys, Florian Lepper und dem bundesligaerfahrenen Philipp Poeter stehen drei Rückraum-Shooter zur Verfügung, die jedes Spiel allein entscheiden können. Gelingt „interaktiv II“ dagegen der zweite Heimsieg? „Wir geben alles, das ist doch klar“, so Osterwind. Er würde gerne wieder Hendrik Stock einsetzen, aber der 20-Jährige wird im Verein arg gefordert. „Den dürfen wir niemals überlasten“, so Osterwind, „Hendrik muss allein entschieden, ob er sich die Doppelbelastung mit der Ersten Mannschaft zutraut.“ Die spielt schon Freitagabend.