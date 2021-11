Handball : Frauen von Adler Königshof im Pokal-Halbfinale

St. Tönis Die Frauen von Adler Königshof haben durch einen souveränen 27:18 (12:11)-Erfolg beim Rheydter TV das Halbfinale um den HVN-Pokal erreicht. Erfolgreichste Werferin war Kreisläuferin Patricia Scicolone mit sieben Treffern.

Ähnlich souverän wie eine Woche zuvor in der Liga konnten die Adler-Frauen die Partie beim Rheydter TV gestalten. „Vor der Pause haben wir allerdings schlecht abgeschlossen, so dass Rheydt noch einmal verkürzen konnte. Aber im zweiten Durchgang haben wir dann schnell für klare Verhältnisse gesorgt“, berichtete Ingo Häußler. Mit 8:4 und 10:6 lagen die Adler-Frauen bereits vorne, dann konnten die Gastgeberinnen auf 9:10 und 10:11 verkürzen. In Halbzeit zwei setzte man sich schnell über 15:11 bis auf 19:12 ab. Am Ende stand der souveräne 27:18-Erfolg und der Einzug ins Halbfinale.