Handball : Handballspiel der Turnerschaft auf der Kippe

Krefeld Der Amateurhandball bangt: Aufgrund der Pandemie kommt es aktuell wieder verstärkt zu Spielabsagen aufgrund von Corona-Fällen in den Mannschaften. Auch die Turnerschaft ist betroffen.

(maha) So bangt auch die Turnerschaft St. Tönis, ob das Heimspiel am Sonntagabend (18 Uhr, Sporthalle Corneliusfeld) gegen den TuS Lintfort II stattfinden kann. Beim TuS gibt es derzeit einen Corona-Fall rund um das Verbandsliga-Team.

Adler Königshof II gastiert am Sonntagabend (18 Uhr, Kleiststraße) in Mülheim an der Ruhr beim HSV Dümpten, der mit 8:4 Punkten Sechster ist. Nach drei Siegen zu Beginn der Saison ist das Perspektivteam von Adler Königshof II auf dem Boden der Tatsachen angekommen, wobei Mannschaft, das Trainerteam und die Offiziellen nie das Ziel Klassenerhalt aus den Augen verloren haben. „Wir wissen, was wir können und wo wir hingehören. Unser Ziel ist und bleibt immer noch nicht abzusteigen“, berichtet Domenic Schmidt aus dem Trainerteam der Adler II. „Die Liga ist eng, wir sind hochmotiviert und die Jungs sind lernwillig.“