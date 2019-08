Fußball : Suchende Reusrather treffen auf zuversichtlichen HSV

Langenfeld Das Lokalderby der beiden Bezirksligisten ist ziemlich offen – und jedes Ergebnis denkbar.

Von Fabian Schmitt

Der Sieg hing am seidenen Faden. Am Ende musste der Fußball-Bezirksligist HSV Langenfeld seine 1:0-Führung bei der SG Unterrath mit allem Einsatz verteidigen, zumal die Hausherren nach einer knappen Stunde immer mehr Druck aufgebaut hatten. „Da hat man aber gesehen, dass wir uns weiterentwickelt haben“, sagt LangenfeldsTorjäger Alessandro Petri, „in dieser entscheidenden Phase war die Mannschaft nicht nervös, sondern sie ist entschlossen und konzentriert geblieben. Wir haben die guten taktischen Vorgaben des Trainers direkt umsetzen können.“ In der Nachspielzeit machte der HSV dann mit dem 2:0 alles klar.

Unter dem Strich ist den Langenfeldern damit ein starker Saisonstart gelungen, denn sie holten durch das 0:0 gegen den SC Reusrath sowie die Siege über den TSV Solingen (2:1) und Unterrath sieben von neun möglichen Punkten. „Der Auftakt war fast schon optimal. Man muss beachten, dass wir in Reusrath und Unterrath zwei besonders starke Gegner hatten“, sagt der Sportliche Leiter Daniel Gerhardt.

Der Zweite HSV, der Erste FC Büderich und der Dritte TV Kalkum-Wittlaer bilden aktuell das punktgleiche Führungstrio (alle sieben Zähler). „Wir wollen bis zum Ende der Saison um den Aufstieg mitspielen“, betont Petri. Gerhardt ist zurückhaltender: „Wir wollen das bestmögliche Ergebnis in der schweren Gruppe erreichen und sind mit einem einstelligen Platz zufrieden.“ Beide haben ohnehin zunächst großen Respekt vor dem Derby am Sonntag (15.15 Uhr, Burgstraße) gegen den SSV Berghausen.

Die Gäste stehen bei vier Punkten und sie konnten sich zuletzt durch das 3:1 über die DJK Neuss-Gnadental von der bitteren Niederlage beim Lohausener SV erholen (1:3). „Wir mussten in Lohausen mit neun urlaubernden Spielern herbe personelle Verluste kompensieren. Da haben die Mechanismen nicht mehr gegriffen. Trotzdem ist das Selbstvertrauen nicht verloren gegangen“, erklärt SSV-Coach Patrick Michaelis.

In der vergangenen Serie lieferten sich die Berghausener zwei spannende Derbys mit dem HSV. Insbesondere das Spiel der Hinrunde an der Burgstraße (2:3) hatte es in sich. Michaelis freut sich auf das nächste Duell: „Der gute Start der Langenfelder muss nichts heißen, weil wir in der vergangenen Saison auch bis zum 14. Spieltag oben standen und dann heruntergerutscht sind. Wir werden sehen, was passiert.“