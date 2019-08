Fußball : Er geht jetzt für die Baumberger ans Limit

Antreiber: Baumbergs Mittelfeldmann Sercan Er (am Ball) denkt vorwiegend defensiv, kann aber auch die Offensive beleben. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der 26 Jahre alte Mittelfeldmann ist eine echte Verstärkung für den Oberligisten und das 1:5 gegen Hilden weiter ein Rätsel.

Von Michael Deutzmann

Vielleicht war es ein Weckruf zum richtigen Zeitpunkt. Vielleicht hatte der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) nach dem 4:0 gegen Ratingen 04/19 und dem 3:1 beim Cronenberger SC im Hinterkopf schon damit begonnen, sich in seiner hohen spielerischen Qualität einzurichten. Vielleicht hilft nach dem weiter Rätsel aufgebenden 1:5 gegen den VfB Hilden nur weiter, schnell zur Tagesordnung überzugehen. Außerdem wartet ja bereits am Sonntag (15 Uhr) die Aufgabe beim Zehnten TSV Meerbusch, der vermutlich vieles unternehmen wird. Eine besondere Rücksichtnahme auf Baumberger Befindlichkeiten dürfte der Meerbuscher Coach Toni Molina aber nicht anordnen.

Einer derjenigen, denen die Pleite gegen Hilden am meisten gegen den Strich ging, ist Neuzugang Sercan Er – weil er auf der Sechser-Position im Mittelfeld entscheidend mit für die defensive Absicherung zuständig ist. „Wir haben kollektiv überhaupt keinen Zugriff bekommen“, sagt der 26-Jährige. Dass er über ein enormes läuferisches Vermögen und eine hohe Einsatzbereitschaft verfügt, war erstens in den beiden ersten Spielen zu erkennen – und zweitens einer der Gründe dafür, warum ihn Trainer Salah El Halimi haben wollte. Ensprechend zufrieden war der SFB-Coach, als sich Er nach der Auflösung des Vertrages in Cronenberg aufgrund früherer Kontakte rasch für Baumberg entschied: „Ich hätte Sercan schon früher gerne gehabt und freue mich sehr, dass das geklappt hat.“

Info Nur ein Jahr ist besser als die neue Saison Die 1:5-Heimpleite gegen den VfB Hilden war zwar für den Fußball-Oberligisten SF Baumberg (SFB) ein nicht eingeplanter Rückschlag und eine herbe Enttäuschung, aber unter dem Strich liegt hinter der Elf von Trainer Salah El Halimi immer noch ein brauchbarer Saisonstart – wie der Blick zurück auf die drei Jahre seit der Rückkehr in die Oberliga zeigt. 2016/2017: Vier Punkte und 5:4 Tore; 1:2 gegen den 1. FC Bocholt, 3:1 beim TV Jahn Hiesfeld, 1:1 gegen den TSV Meerbusch. 2017/2018: Sieben Punkte und 8:1 Tore; 2:0 beim VfB Homberg, 1:1 gegen TuRU Düsseldorf, 5:0 gegen SC Düsseldorf-West. 2018/2019: Zwei Punkte und 5:6 Tore; 2:2 gegen SC Union Nettetal, 1:2 beim VfB Homberg, 2:2 beim TV Jahn Hiesfeld.

Der Mittelfeldmann, der auf Lehramt studiert (Sport und Wirtschaft), ist nicht zu den Sportfreunden gekommen, um dort eine ruhige Kugel zu schieben. „Ich bin ein Kämpfertyp“, sagt Sercan Er, „auf dem Platz gehe ich gerne richtig dazwischen. Ich mag Zweikämpfe und gehe eigentlich immer ans Limit. Und ich würde gerne aufsteigen wollen.“ Das gelang ihm 2015/2016 zum ersten Mal mit Cronenberg, ehe der Ausflug in die Regionalliga zum Wuppertaler SV weniger positiv verlief und es für die Saison 2017/2018 zum FC Wetter in die Bezirksliga ging. Ergebnis: Aufstieg in die Landesliga. Anschließend kehrte Sercan Er zum Cronenberger SC zurück, für den er in 24 Spielen als Sechser immerhin 13 Tore erzielte und elf Vorlagen lieferte. Ergebnis: Aufstieg in die Oberliga.

Dass ein Aufstieg der Baumberger in die Regionalliga ein Märchen bleiben dürfte, weiß Sercan Er. Von den Qualitäten der Mannschaft ist er jedoch voll überzeugt: „Wir sind fußballerisch so begabt, dass wir fast jeden Gegner dominieren können. Außerdem halten wir sehr gut zusammen. Wir haben einen tollen Teamspirit.“ Das wiederum ist nicht nur für Sercan Er ein Verdienst von Trainer Salah El Halimi. „Er ist fachlich und menschlich überragend. So etwas ist mir wichtig.“ Baumbergs Coach wird das nicht ungerne hören. Noch lieber wäre ihm vermutlich nur ein anständiges Ergebnis in Meerbusch. Klar: In diesem Punkt sind sich der Spieler und der Trainer völlig einig. Sercan Er wagt eine mutige Prognose: Wir gewinnen. Da bin ich mir sicher.“