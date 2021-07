Exhibitionist : Mann entblößt sich vor drei Jugendlichen

Die Polizei konnte den Exhibitionisten an der Trompeterstraße nicht mehr ausfindig machen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld (elm) Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der am Sonntagabend in Reusrath drei Jugendliche belästigt hat. Gegen 20 Uhr hielt sich ein 13-jähriges Mädchen gemeinsam mit zwei 14-jährigen Freunden an dem kleinen Fußballplatz an der Brunnenstraße in Reusrath auf.

Gegen 20.10 Uhr fiel den Jugendlichen auf, dass sie aus einem Gebüsch heraus von einem Mann beobachtet wurden. Dieser hatte die Hose heruntergelassen und seine Genitalien in schamverletzender Weise entblößt. Als die drei den Mann daraufhin ansprachen, flüchtete dieser zu Fuß über die Opladener Straße in Richtung Opladen. Die Jugendlichen verfolgten ihn, verloren ihn jedoch an der Tankstelle Trompeter Straße aus den Augen. Währenddessen alarmierten sie auch die Polizei.