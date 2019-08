Fußball : Berghausen erwartet Top-Teams

Eingespielt: Helmuth Höhn, Wolfgang Klinzing und Susanne Möller (von links) gehören auch in diesem Jahr wieder zum Orga-Team. Foto: SSV Berghausen. Foto: SSV Berghausen

Langenfeld Das stark besetzte Turnier des SSV für U-15-Fußballer geht bereits in seine 16. Auflage.

Schnell, wendig und technisch anspruchsvoll: Das Niveau des U-15-Cups hat sich in den vergangenen Jahren nach und nach gesteigert. In den Nachwuchsleistungszentren der besten deutschen Fußball-Vereine wird die Ausbildung der Talente immer professioneller betrieben. Am Samstag (ab 9.15 Uhr) und Sonntag (9 Uhr) stellen die Mannschaften des Jahrgangs 2004 beim 16. Jugendturnier des SSV Berghausen erneut ihre Qualitäten unter Beweis. Gastgeber Berghausen (Leistungsklasse) eröffnet den U-15-Cup der C-Junioren gegen den FSV Frankfurt (Regionalliga Süd).

Dass das Turnier seit Jahren ein fester Bestandteil des Langenfelder Sportkalenders ist, liegt unter anderem an SSV-Jugendleiter und Chef-Organisator Helmuth Höhn. Bereits im November beginnen die intensiveren Planungen. „Wir nehmen vor allem Regionalligisten als Teilnehmer an. Im Januar steht das Teilnehmer-Feld bereits zu 90 Prozent“, erklärt Höhn. Neben ihm wirken Turnierleiter Wolfgang Klinzing sowie Susanne Möller und Bianca Clasen im Organisations-Team leidenschaftlich mit.

Die Familien der Berghausener Jugend-Fußballer nehmen Akteure der Gastmannschaften auf, die eine weite Anreise haben. Das trifft etwa auf Frankfurt und Hannover 96 zu. „Es ist toll, dass unsere Gäste Kontakte zu den Langenfeldern schließen und unsere Region kennenlernen“, findet der Jugendleiter. Die Trainer kommen in einem nahe gelegenen Hotel unter.

In den vergangenen Jahren gehörte Borussia Mönchengladbach zum Teilnehmer-Feld – und gewann sieben der zurückliegenden neun Auflagen. „Wir akzeptieren, dass das Gladbacher Trainer-Gespann eine Veränderung wollte und sich nicht mehr angemeldet hat. Trotzdem ist es auch deshalb schade, weil unser Bürgermeister und Schirmherr Frank Schneider bekennender Borussia-Fan ist“, sagt Höhn.

In Gruppe A trifft Berghausen auf Frankfurt, Düsseldorf und Alemannia Aachen (Regionalliga A). Die Gruppe B mit Hannover 96 (Regionalliga Nord), RW Oberhausen, MSV Duisburg (beide Regionalliga West) und Viktoria Köln (Mittelrheinliga) verspricht ebenfalls viele spannende Duelle. „Es ist schwierig, einen Favoriten auszumachen. Die Fortuna hat einen großen Namen, aber auch Frankfurt spielt in seiner Region eine gute Rolle“, erklärt Höhn. Am Sonntag beginnt das Spiel um Platz drei um 14 Uhr und das Finale um 15.10 Uhrt.

Der SSV hätte das Turnier wegen zahlreicher Anfragen erneut vergrößern können, doch die Spiele sollen weiter auf der heimischen Anlage stattfinden und durch eine Länge von jeweils 60 Minuten Test-Charakter haben. Der Jugendleiter ist zufrieden: „Die Top-Teams aus dem Westen haben die Chance, andere aus dem Norden und Süden kennenzulernen. Es macht allen immer sehr viel Spaß.“