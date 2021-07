Diebstahl : Polizei stellt gestohlenen Motorroller sicher

Die Langenfelder Polizei hat in Reusrath mehrere auch motorisierte – Räder sichergestellt. Foto: dpa/Silas Stein

Langenfeld Gegen einen Tatverdächtigen, einen 24-jährigen Langenfelder, hat die Polizei Langenfeld ein Strafverfahren eingeleitet. Auf dem Reusrather Hof wurde auch Cannabis gefunden

(og) Die Polizei Langenfeld hat am Montagabend in Reusrath einen entwendeten Motorroller, ein Quad sowie ein gestohlenes Fahrrad sichergestellt. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Leverkusener am Montag gegen 18 Uhr vor Ort den Diebstahl seines Motorrollers angezeigt. Er berichtet den Beamten zugleich, dass er einen Tipp erhalten habe. Das Kleinkraftrad solle sich auf dem Gelände eines Hofes im Langenfelder Ortsteil Reusrath befinden.