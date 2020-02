Fußball : Sportfreunde Baumberg spielen Mittwoch in Hilden

Sportfreunde Baumberg spielen Mittwoch in Hilden

Hilden/Monheim Am heutigen Mittwoch gibt es das wegen Sturmtief „Sabine“ ausgefallene Spiel der Fußball-Oberliga zwischen dem VfB 03 Hilden und den Sportfreunden Baumberg (SFB). Anpfiff ist um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße.

Im Vergleich zur Ansetzung vor zwei Wochen haben sich die personellen Vorzeichen geändert. Für die Hildener positiv, denn das Lazarett lichtet sich. Der seinerzeit grippekranke Angreifer Pascal Weber ist wieder dabei, zudem sei Patrick Percoco (Bänderdehnung im Knie) eine „willkommenen Alternative“, sagt Trainer Marc Bach. Talha Demir (Bänder- und Haarriss im Sprungelenk) stieg am Sonntag wieder ins Training ein, ob es bereits für das Derby reicht, bleibt ebenso abzuwarten wie bei Len Heinson (Knie). Auf der anderen Seite sind die Baumberger nicht sorgenfrei. Sercan Er (Rotsperre) fehlt, Tim Knetsch (Innenbandriss im Knie), Dominik Cikac (Knieprobleme) oder Dominik Oehlers (Aufbau nach Achillessehnenriss) sind noch angeschlagen. Das Derby ist eines auf Augenhöhe: In neun Duellen feierten beide Mannschaften jeweils drei Siege und spielten dazu dreimal remis. Zu Hause holte der VfB in fünf Partien neun von 15 Punkten.