Fußball : VfB 03 erwartet kampfbetontes Derby

Stefan Schaumburg will nach Ratingen 04/19 nun auch die Baumberger auf der Anlage an der Hoffeldstraße besiegen. Der Kapitän des VfB 03 setzt auf das Hildener Kollektiv. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Am Sonntag starten die Hildener Fußballer gleich mit einem Top-Duell in die Meisterschaft. Mit einem Heimsieg will das Team von Marc Bach die Weichen stellen, den Oberliga-Erhalt früh in trockene Tücher zu bringen.

VfB 03 Hilden – SF Baumberg. In der Hinrunde lagen für die Fußballer des VfB 03 nur drei Tage zwischen den Derbys bei Ratingen 04/19 und den Sportfreunden Baumberg – gefühlt waren es drei Tage zwischen Hölle und Himmel. Denn die 2:5-Pleite in Ratingen hinterließ tiefe Spuren, doch die Hildener schafften es, den Frust über die Abfuhr beim Erzrivalen in einen Husarenritt bei den Sportfreunden umzuwandeln und mit einem 5:1-Erfolg neues Selbstbewusstsein zu tanken. Bereits nach 34 Minuten lag der VfB 03 durch Tore von Selcuk Yavuz, Fabio die Gaetano, Talha Demir und Stefan Schaumburg mit 4:0 vorne. Kurz vor der Pause schaffte Roberto Guirino den Baumberger Ehrentreffer, eine Minute vor dem Abpfiff sorgte Pascal Weber mit dem 5:1 für das Sahnehäubchen aus Hildener Sicht.

Jetzt sind die Vorzeichen andere. Mitte Dezember zeigte die Mannschaft von Marc Bach auf eigenem Platz Ratingen 04/19 mit 3:0 klar die Grenzen auf und verabschiedete sich in die Winterpause. Erst zwei Monate später kommt es nun am Sonntag (15 Uhr) auf der Anlage an der Hoffeldstraße zum nächsten Lokalduell. Während der VfB 03 die Vorbereitung gerade erst beendete, schnupperten die Baumberger bereits wieder Meisterschaftsluft und besiegten in einem Nachholspiel die SSVg Velbert mit 2:1. „Man weiß ja nach der Winterpause nie, wo man steht, aber die Mannschaft hat mich darin bestätigt, dass wir gut gearbeitet haben“, sagte El Halimi nach dem Abpfiff und war froh, dass seine Truppe nicht nur einen guten Start hinlegte, sondern durch den Sieg auch auf Rang sieben kletterte und vier Zähler mehr als der VfB 03 hat.

Während die Sportfreunde bereits im Rhythmus sind, nehmen die Hildener ihre Zuversicht aus einer ordentlichen Vorbereitung. Auch wenn Marc Bach konstatiert: „Die Trainingsbeteiligung war durchwachsen, da der eine oder andere ausfiel, aber die Jungs haben gut mitgezogen und eine gute körperliche Grundlage gelegt.“ Auch wenn sich der Trainer des VfB 03 gerne an das Hinspiel erinnert, betont er: „Die Baumberger haben eine hohe Qualität, das wird eine interessante Aufgabe.“ Zugleich unterstreicht der Coach die eigene Stärke: „Wir können gegen jeden Gegner bestehen, haben zwölf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und wollen die mit allem, was wir haben, verteidigen.“

Für Bach und sein Trainerteam ist das Derby zugleich der Start in die Endphase des Engagements beim VfB 03. Amtsmüde ist der 42-Jährige aber beileibe noch nicht, hat vielmehr noch Ziele mit der Hildener Mannschaft. Da ist zum einen der Klassenerhalt. „Wenn wir SFB schlagen, ist das schon eine kleine Vorentscheidung“, legt sich Bach fest und erläutert: „Wenn man ein Ausrufezeichen setzen kann, dann brechen die Gegner von unten oftmals weg.“ Zugleich aber denkt der Chefcoach perspektivisch: „Wir wollen die Weiterentwicklung der Mannschaft vorantreiben, damit sie für die nächsten Jahre ein gutes Gerüst hat.“