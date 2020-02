Fußball : Reusrath holt Freitag aus Leverkusen

Am Samstag muss der SC Reusrath beim FC Büderich antreten – das findet Trainer Ralf Dietrich nicht unbedingt gut. Foto: RP/Ralph Matzerath (ARCHIV)

Langenfeld Der SC Reusrath hat auf seine anhaltenden Personalprobleme reagiert und in Elias Dittmann, Nelson Freitag und Justin Neufeld ein Trio verpflichtet. Der Termin für das Spitzenspiel der Bezirksliga am Karnevalssamstag beim FC Büderich passt dem Tabellenzweiten so gar nicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Schmitt

In der abgelaufenen Hinrunde hatte der Fußball-Bezirksligist SC Reusrath (SCR) bisweilen erhebliche Personalsorgen. Weil die Langzeitverletzten Moritz und Nils Kaufmann sowie Bartosz Siedlarski weiterhin ausfallen, verpflichteten die Reusrather in der Winterpause in Elias Dittmann (SF Baumberg II), Nelson Freitag (FC Leverkusen) und Justin Neufeld (SV Deutz) drei neue Spieler. „Nelson hat eine riesige Erfahrung und kann uns sowohl in der Innenverteidigung als auch im Mittelfeld helfen“, lobt SCR-Trainer Ralf Dietrich.

Darüber hinaus konnte Dittmann bereits in der Baumberger Reserve unter Beweis stellen, dass er aufgrund seiner versierten Technik ein großes Mittelfeld-Talent ist. Jedoch konnte er beim Start in die zweite Saisonhälfte gegen den DSC 99 Düsseldorf (3:1) aus gesundheitlichen Gründen nicht mitwirken. Dagegen zeigte der neue Stürmer Neufeld bereits, dass er das Team durch seinen unermüdlichen Einsatz unterstützen kann. Zwar ist Neufeld erst 21 Jahre alt, doch er konnte von der DSC-Abwehr nur schwer gebändigt werden.