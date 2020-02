Badminton : Deprez und Deutschland qualifizieren sich für die WM

Langenfeld Das deutsche Damen-Team verliert im Finale der Europameisterschaft gegen wie vor zwei Jahren gegen Titelverteidiger Dänemark. Doch der Lauf kann sich sehen lassen: Seit 2006 haben die Spielerinnen des Deutschen Badminton Verbandes bei jeder EM eine Medaille geholt. Nun haben sie sich für die Weltmeisterschaft in Dänemark qualifiziert.

Die Medaillen-Farbe kannte Fabienne Deprez schon recht gut: Nachdem die Badmintonspielerin des FC Langenfeld, die aktuell in Frankreich für den Club de Badminton d‘Aulnay-sous-Bois spielt, bei den Deutschen Meisterschaften sowohl im Einzel als auch im Mixed mit Björn Joppien Silber gewonnen hatte, kam nun mit den deutschen Damen bei der Europameisterschaft der nächste zweite Platz hinzu. Nach souveränen 5:0-Siegen in der Gruppenphase gegen die Slowakei, Portugal und Lettland hatte das deutsche Damen-Team im französischen Liévin auch im Viertelfinale klar 3:0 gegen Ungarn gewonnen und war mit dem 3:1 über Schottland ins Finale eingezogen. Dort wartete der topgesetzte Titelverteidiger Dänemark, der sich nach dem 3:1 (19:21, 24:22, 21:16)-Sieg der deutschen Spitzenspielerin Yvonne Li (SC Union Lüdinghausen) am Ende 3:1 durchsetzte.

Die gebürtige Langenfelderin, die aktuell bei den Spain Masters in Barcelona spielt und in der ersten Runde Lokalmatadorin Marta Gonzalez souverän 21:8, 21:6 besiegte, darf sich aber damit trösten, dass das deutsche Team durch den Finaleinzug auch schon die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Dänemark (16. bis 24. Mai) geschafft hat. Außerdem setzten die Damen des Deutschen Badminton Verbandes (DBV) ihren positiven Lauf fort, denn seit 2006 haben die Spielerinnen bei jeder EM eine Medaille geholt. DBV-Sportdirektor Martin Kranitz fand zwar: „Alles war möglich, wir hätten es ebenso verdient gehabt“, doch die Ausbeute der vergangenen acht Europameisterschaften dürfte ihn insgesamt erfreuen: Seit 2006 gab es fünfmal Bronze, einmal Gold (2012 in Amsterdam) und nun zum zweiten Mal Silber nach 2018. Auch da hatte Dänemark im Endspiel mit 3:1 die Oberhand behalten.