Tennis, Bezirksliga Damen des TC Grün-Weiß fahren einen Sieg und zwei Niederlagen ein

Die neu formierte Damenmannschaft des TC Grün-Weiß Langenfeld ist mit einem 6:3-Erfolg über den ESV Wuppertal West in die Saison gestartet. Lina Hundt und Camilla Krämer konnten ihre Einzel für den Bezirksligisten gewinnen, während Laetitia Roos von der Aufgabe ihrer Gegnerin profitierte. Helene Hanke, Katharina Bühnen und Paula Stüber mussten sich in ihren Einzeln trotz ihres starken Kampfgeistes indes geschlagen geben. Beim Zwischenstand von 3:3 setzte nach den Einzeln starker Regen ein, was eine Verlegung der Doppel auf den nächsten Tag zur Folge hatte. Mit einer kleinen personellen Änderung ging es dann in die entscheidenden Partien. Während die Wuppertalerinnen ihr zweites Doppel nicht antraten, spielten sich die Paarungen Hundt/Hanke und Fabienne Franck/Krämer souverän zu zwei Siegen, die das Endergebnis sicherten.