Radsport Jan Chudala startet topfit in den Sommer

Jan Chudala lebt seinen Traum. Obwohl der Rennradfahrer des 1. Radsport-Club Langenfeld bereits 72 Jahre alt ist, will er unbedingt am 20. August das Rennen Paris-Brest-Paris bewältigen. „Da ich schon fünf Mal teilgenommen habe, ist mir bekannt, dass in Frankreich immer eine besondere Atmosphäre herrscht“, sagt der Langenfelder Rennfahrer. „8.500 Fahrer bekommen eine Startnummer, wobei sie häufig aus rund 80 verschiedenen Nationen kommen. Wir alle wollen an unsere körperlichen Grenzen gehen, sodass das Rennen ein riesiges Spektakel ist.“