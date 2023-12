DRK-Weihnachtsfeier Christmas-Party für alle über 86

„Die Arbeit der weltweit agierenden DRK Organisation können Sie gerade in diesen Krisenzeiten jeden Tag den Medien entnehmen, sei es im Ukrainekrieg oder auch im Einsatz in Israel: ihnen gebührt unsere absolute Hochachtung“, blickt Staehler in die Kriegsregionen. Aber auch vor Ort ist das DRK für die Menschen da: in den Begegnungsstätten Lebenslust oder im Haus an der Jahnstraße, das ein inzwischen ein richtiger Ort der Begegnung geworden ist. Dort kann man Sport treiben, Sprachen lernen, der spanische Verein mit seiner Kulinarik hat dort seinen Sitz und auch die Weight Watchers. Die bunte Reisetruppe und neuerdings auch die Gruppe Kulturgut, die sich um die Stadtgeschichte kümmert, wie auch das Ensemble des Stadttheaters haben dort eine Bleibe.