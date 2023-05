Fußball, Kreisliga SSV Berghausen II holt Drei-Tore-Rückstand auf

Fußball-Kreisliga A Solingen: SSVg 06 Haan – GSV Langenfeld 1:3 (0:0). Im Abstiegsduell in Haan fuhren die Gravenberger wichtige Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt ein. Danach sah es allerdings in der ersten Stunde überhaupt nicht aus: In der 56. Minute gerieten die Gäste sogar in Rückstand. Doch das GSV-Team bewahrte die Nerven und glich durch Burak Güngör in der 73. Minute zum 1:1 aus. Es kam in der Schlussphase sogar noch besser, als Frederik Wulff (81.) und Marcel Franz (90.) die Tore zum Auswärtssieg erzielten. Zwei Spieltage vor dem Saisonende haben die Langenfelder damit weiterhin einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang – dennoch versprechen die kommenden zwei Wochen viel Spannung.