Turmspringen Jaden Eikermann feiert zwei Meistertitel

Mit 434,50 Punkten gelang dem jüngsten Teilnehmer des Deutschen Schwimm-Verbandes bei den Sommerspielen 2021 in Tokio die erfolgreiche Titelverteidigung vom Zehn-Meter-Turm – vor Luis Avila Sanchez (Berliner TSC/426,35) und Christian Bilke (SV Neptun Aachen/402,65). Eikermann trat erstmals mit einer neuen Sprungserie an, die einen Gesamtschwierigkeitsgrad von 20,8 aufwies. Trotz kleinerer Unebenheiten zeigte er sich im Anschluss zufrieden. Mit der ersprungenen Punktzahl erfüllte der Monheimer nach den absolvierten Abiturprüfungen am OHG in diesem Frühjahr die Normpunktzahl für seine Teilnahme an den Weltmeisterschaften im Juli im japanischen Fukuoka.