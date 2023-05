Fußball, Oberliga FCM schlägt sich tapfer, verliert aber erneut

Der 1. FC Monheim (FCM) bangt um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga. Im Rheinstadion unterlag der FCM im ersten von zwei Spielen in dieser Englischen Woche dem Tabellenführer SSVg Velbert mit 2:3 (2:2). „Die Intensität in unserem Spiel hat gestimmt. Doch wie bereits im Duell gegen Uerdingen sprechen die kleinen Momente gegen uns“, beschreibt FCM-Trainer Dennis Ruess die Niederlage – und verweist auf letzten Sonntag. Nun stehen die Monheimer drei Spieltage vor Schluss auf Platz 17 – mit vier Punkten Rückstand auf einen Rang über der Linie.