Fußball, Bezirksliga Reserve der Sportfreunde lässt zu viele Chancen liegen

SF Baumberg II – SV Solingen 1:1 (1:1). Die Sportfreunde II sind dem Klassenerhalt zum Greifen nah. Mit einem Sieg gegen den Tabellendritten hätte sich die Elf von Coach Andreas Franke aller Sorgen entledigen können, doch sie nutze selbst beste Möglichkeiten nicht. So hatte Giuliano Rizzelli in den ersten zehn Spielminuten gleich zweimal die Chance, vergab aber, und Anthony Oscasindas tat ihm gleich. Der Rückstand in der 21. Minute hing den Gastgebern nicht lange nach. Nur rund zehn Minuten später köpfte Melva Luzalunga nach Flanke von Al-Hassan Turay zum Ausgleich. Dass es dabei blieb, lag maßgeblich an den Sportfreunden selbst, die in einer guten Partie das bessere Team waren. „Ich habe zehn sehr gute Torchancen gezählt“, sagte Franke un dhaderte mit der Verwertung. Weil die SFB den direkten Vergleich mit Radevormwald und Remscheid verloren haben, ist der Klassenerhalt noch nicht sicher.