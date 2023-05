Fußball, Oberliga Abstieg des FCM ist so wie besiegelt

Der Abstieg rückt immer näher. Nach der am Ende deutlichen 1:4 (1:1)-Pleite beim TSV Meerbusch haben die Oberliga-Fußballer des 1. FC Monheim (FCM) nur noch rechnerische Möglichkeiten auf den Klassenerhalt. „Leider begleitet uns dieselbe Geschichte durch die ganze Saison. Wir spielen wieder eine intensive und ordentliche erste Halbzeit, mit der wir noch einverstanden waren. Dann schaffen wir es nicht mehr, die zweite Halbzeit mit Leben zu füllen. Ob es am Kopf oder am Körper liegt, kann ich nicht sagen“, sagte der erfahrene FCM-Coach Dennis Ruess.