Volleyball, Frauen-Regionalliga Kader der SG Langenfeld verändert sich weiter

Die Euphorie ist spürbar. Nachdem sich die Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) frühzeitig die Meisterschaft in der Oberliga gesichert hatten, legten sie nur eine zwei Wochen kurze Trainingspause ein. „Die Mädels haben Lust auf Volleyball, nachdem bei ihnen die ganze Last von den Schultern abgefallen ist. Dass wir zwei Spieltage vor dem Saisonende in die Regionalliga West aufsteigen konnten, war ein großer Erfolg. Die Stimmung in der Mannschaft ist derzeit hervorragend“, stellt der erfahrene SGL-Coach Michael Wernitz fest.