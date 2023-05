Football, 2. Liga Longhorns starten gegen Top-Team

Michael Hap kann seine Vorfreude nicht verbergen. Nach dem Testspiel in Paderborn am vergangenen Wochenende blickt der Cheftrainer der Langenfeld Longhorns sehnsüchtig auf den Ligastart der German Football League 2 am Samstag: „Ich kann es kaum erwarten. Nach der sehr guten letzten Saison ist die Vorfreude riesig. In dieser Spielzeit gehen wir mit einem neuformierten Team auf das Spielfeld – und ich bin gespannt, wie wir uns entwickeln werden.“