Fußball-Kreisliga A Wuppertal Dornap verabschiedet Coach Marc Bläsing mit 3:0-Sieg

TSV Einigkeit Dornap – Langenberger SV 3:0 (2:0). (bs) Mutig und mit hohem Pressing starteten die Langenberger in die Begegnung der Wuppertaler Fußball-Kreisliga A. Dadurch fanden die Dornaper zunächst kaum ins Spiel, hatten aber Glück: Nur vier Minuten waren absolviert, als ein Langenberger Verteidiger eine TSV-Flanke ins eigene Tor lenkte. In der Folge hatten die Gäste optische Vorteile, aber keine wirklichen Chancen. Auf der anderen Seite verwertete Tobias Grzelawsky nach Vorarbeit von Marius Ermels einen Konter zum 2:0 (22.). Weitere Dornaper Chancen vergaben Nicolai Gaulke und Kai Kleinschmidt. Noch vor der Pause geriet Langenberg in Unterzahl, als der SV-Innenverteidiger nach zwei taktischen Fouls innerhalb von fünf Minuten die gelb-rote Karte sah.