Fußball, Niederrheinpokal : Niederrheinpokal: FCM fährt nach Katernberg

Der 1. FC Monheim mit Trainer Dennis Ruess ist in der dritten Niederrheinpokal-Runde der Favorit. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim/Langenfeld Die dritte Runde im Niederrheinpokal ist ausgelost: Fußball-Oberligist 1. FC Monheim tritt beim Bezirksligisten Sportfreunde Katernberg an. Bei den Frauen gibt es ein Duell aus der Niederrheinliga, wenn der HSV Langenfeld bei der SSVg Velbert spielt.

Markus Pähler, der neue Leiter der Sportschule Wedau in Duisburg, hat am Donnerstagnachmittag die dritte Runde des Niederrheinpokals ausgelost. Dabei zog der Essener für den Oberligisten 1. FC Monheim einen seiner Nachbarn als Gegner: Der Bezirksligist DJK Sportfreunde Katernberg wird am 20. November Gastgeber des Teams von Dennis Ruess sein.

Die Hausherren hatten in der ersten Runde wie so viele andere, die in der Vorsaison aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf eine Fortsetzung des Wettbewerbs verzichtet hatten, ein Freilos und setzten sich in der zweiten Runde 4:3 nach Verlängerung gegen den SSV Germania Wuppertal, ebenfalls ein Bezirksligist, durch.

Die Fußballerinnen des HSV Langenfeld treten in der dritten Runde des Niederrheinpokals derweil bei der SSVg Velbert an. Beide Teams standen sich bereits in dieser Saison der Niederrheinliga gegenüber, in Langenfeld trennten sie sich Ende August 2:2.

(ame)