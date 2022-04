Barrierefreies Monheim : Sarah Lierz ist neue Inklusionsbeauftragte für Monheim

Gemeinsame Arbeit an der Stadt für alle: Die neue städtische Inklusionsbeauftrage Sarah Lierz und Bürgermeister Daniel Zimmermann. Foto: Stadt Monheim/Thomas Spekowius

Monheim Die neuen Inklusionsbeauftragte versteht sich selbst als „Barrieren-Ab- und Brücken-Aufbauerin“. Sie lädt zu Teilhabe, Miteinander und Austausch ein.

(og) Sarah Lierz ist die neue städtische Inklusionsbeauftrage. Sie wird ihre zusätzliche Funktion auch weiterhin im Team der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerschaftsbeteiligung wahrnehmen, dem sie seit Sommer 2020 angehört. Dort ist die studierte Medientext- und Medienübersetzerin mit dem Studien-Schwerpunkt „Barrierefreie Medien“ für die Realisierung barrierefreier Kommunikation zuständig. Lediglich das Arbeitsfeld erweitert sich. „Schon in den letzten zwei Jahren haben sich in der Praxis viele thematische Überschneidungen ergeben“, erläutert Abteilungsleiter Thomas Spekowius.

Die neue Inklusionsbeauftragte hat hochgesteckte Ziele. „Ich strebe in Zukunft vor allem eine noch bessere Vernetzung mit Interessensverbänden und Menschen an, die selbst Behinderungen haben“, erläutert Lierz. Das gelte auch und gerade für die ab 2023 geplante und möglichst breit angelegte Fortschreibung des Aktionsplans „Monheim inklusiv“, bei deren Ausarbeitung die neue Inklusionsbeauftragte ihre Zielgruppen eng einbinden will.

Die Schaffung von immer mehr Angeboten in leichter Sprache – etwa bei den städtischen Internetauftritten – kommt nicht nur Menschen mit kognitiven Einschränkungen entgegen, sondern ist auch eine enorme Unterstützung für Menschen, die erst dabei sind, ihre Deutschkenntnisse auf- und auszubauen, so Spekowius. Die Untertitelung der archivierten Rats-TV-Sitzungen ab 2021 ist eine Dienstleistung für Gehörlose und schwerhörige Menschen. Zudem werden städtische Video-Produktionen inzwischen konsequent untertitelt – wie etwa zur Beantragung eines Personalausweises – und in Gebärdensprache übersetzt. Um all das kümmert sich Sarah Lierz bereits seit zwei Jahren. „Ich bin eine Barrieren-Ab- und Brücken-Aufbauerin“, beschreibt sie ihre Funktion. Lierz will auch die Blicke der Verwaltungsmitarbeiter für eine möglichst verständliche Amtssprache, die Bereitstellung barrierefreier Formulare und weiterer niedrigschwelliger Angebote schärfen. „Ich möchte auch unsere touristischen Attraktionen sowie Angebote von Kunst im öffentlichen Raum möglichst barrierefrei und für alle erlebbar machen“, so Lierz. „Oberste Leitlinie bleibt ohnehin die Umsetzung des strategischen Ziels ,Eine Stadt für alle‘, an dem wir weiterarbeiten müssen, damit eine tatsächliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen möglich ist.“