Fußball, Bezirksliga : FCM-Reserve empfängt die aktuelle Tormaschine zum Derby

Fünfmal hat Alexander Klatt (li.) für die SFB II getroffen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim 21 Treffer in vier Spielen haben die Sportfreunde Baumberg II zuletzt erzielt, nun fahren sie zum 1. FC Monheim II. Der HSV Langenfeld gewinnt sein Nachholspiel und trifft auf Wersten, der SSV Berghausen auf Dabringhausen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Im ersten von zwei Nachholspielen in der Fußball-Bezirksliga konnten sich die Spieler des HSV Langenfeld durch einen 2:0 (2:0)-Erfolg gegen Urdenbach für die Niederlage im Hinspiel revanchieren. Damals verlor die jetzt von Daniel Gerhardt trainierte Mannschaft im Süden von Düsseldorf nahezu chancenlos mit 1:4. Das Spiel im August 2021 war dementsprechend noch einmal Thema in der HSV-Kabine. Das verriet Co-Trainer Heiko Schornstein: „Die Jungs wollten unbedingt die Revanche – und das habe ich auch gemerkt.“

So zeigte der HSV eine reife Leistung, spielte laut Schornstein eine „sehr starke“ erste Hälfte und belohnte sich durch Robin Schnadt (18.) und Severin Krayer (30.). In dieser Phase hätten die Hausherren nachlegen können, scheiterten jedoch. Ebenso kurz nach dem Seitenwechsel, als Schnadt und Leon Wallraf beste Chancen ungenutzt ließen. Die Gäste wurden in der Folge stärker, der HSV geriet unter Druck – doch eine klare Torgelegenheit verzeichnete Urdenbach nicht.

Dieses Momentum wird der HSV am Sonntag (15.15 Uhr) gegen Wersten mit in den 20. Spieltag nehmen müssen. Der Gegner steht zwar auf einem Abstiegsplatz, kämpft aber um den Traum, die Klasse zu halten. So gewann das Team von Olaf Faßbender die vergangenen zwei Spiele – eines davon überzeugend gegen den Tabellenzweiten Eller (4:2). Schornstein: „Das wird ein heißer Tanz.“

HSV: Cyrys – Dietz, C. Klein (81. M. Klein), Neß, Ruß, Schwake, Wallraf (76. Benecke), Beyen (84. Cartus), Große Enking (89. Piatkowski), Krayer (90.+1 Herriger), Schnadt.

Am Rhein empfängt die Reserve des 1. FC Monheim am Sonntag (13 Uhr) die Reserve der SF Baumberg zum Derby. In Michael Will und Sven Steinfort betonen zwar beide Trainer die Wichtigkeit des Aufeinandertreffens, wiegeln aber gleichzeitig ab. „Über allem steht der Klassenerhalt“, sagt Will, „da dürfen wir uns nicht von einem Spiel blenden lassen.“ Und Amtskollege Steinfort schlägt in die gleiche Kerbe, indem er bekräftigt: „Am Ende kann man auch in diesem Spiel nicht mehr als drei Punkte holen. Am Sonntag spielen wir weiterhin gegen den Abstieg. Wir wollen den Klassenerhalt schaffen.“

Klar ist aber, dass die Spieler auf beiden Seiten dieses Derby gewinnen wollen. Das, und die Beteiligung der SFB, sprechen für ein spektakuläres Spiel. Mit 21 Treffern in den zurückliegenden vier Partien sind die Baumberger derzeit die Tormaschine der Liga. Steinfort will, dass seine Mannschaft kompakt steht, denn der Spielertrainer warnt vor der Offensive des FCM, letztendlich gelte aber: „Solange wir ein Tor mehr machen als der Gegner, ist alles gut.“

Will sieht dem Sturmlauf der Gäste relativ gelassen entgegen: „Sie kommen mit einem gesunden Selbstbewusstsein. In der Liga fallen viele Tore, weil die Abwehrreihen wohl nicht so stark sind – uns eingenommen.“ Den Druck sieht er klar bei seiner Mannschaft, die vier Punkte vor Dhünn und dem ersten Abstiegsrang steht. Will glaubt, dass das Team gewinnt, das in diesem wichtigen Spiel mehr Coolness und die bessere Tagesform besitzt.