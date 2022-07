Radsport : Radsportler feiern das 35-jährige Bestehen des RSC

Langenfeld Der 1. RSC Langenfeld ist 35 Jahre alt geworden und hat das Jubiläum entsprechend gefeiert. Vorsitzender Heinz Grudnik blick auf die Vereinsgeschichte und die Feier zurück. Gäste sind dem Klub immer willkommen.

Der 1. RSC Langenfeld hat sein 35-jähriges Bestehen gefeiert. Zwar nicht auf den Tag genau, aber das ist bei zwei wichtigen Daten ohnehin schwierig. Gegründet wurde der Klub am 1. April 1987, die Aufnahme in den Radsportverband NRW erfolgte am 1. Mai desselben Jahres. Heute zählt der Verein 34 Mitglieder, aber rund 50 Personen, Mitglieder und auch Ex-Mitglieder, hatten den Weg zur Jubiläums-Feier im Freizeitpark gefunden.