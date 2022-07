Schützenverein Landwehr feiert : Jason Liesener ist neuer Schützenkönig

Jason Liesener und Andrea Kurzweg sind das neue Königspaar des Schützenvereins Landwehr. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der Wiescheider Vogel wehrt sich am Sonntag lange: Erst um 20.20 Uhr fällt der Vogel nach über acht Stunden und dem 505 Schuss von der Stange.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Heuer

Der neue König des Schützenvereins Landwehr von 1913 heißt Jason Liesener (28), der mit Königin Andrea ein Jahr die 100 Mitglieder des Schützvereins in Wiescheid regiert.

Liesener beendet damit am Sonntagabend um 20.34 Uhr eine der längsten Königszeiten der vergangenen 70 Jahre. Sein Vorgänger, Fabian Kristen erschoss sich 2019 die Königswürde und bleibt es nach dem Ausfall der Schützenfeste in den vergangenen Jahren bis Sonntagabend. Aber auch der neue König, Jason Liesener, beginnt seine Regentschaft mit einem Ergebnis, dass es in den vergangenen rund 20 Jahren so nicht gegeben hat, wie der Vorsitzende Manfred Kamp bestätigt.

Als um Sonntag gegen 14.30 Uhr das vereinsinterne Ringen um die Königswürde beginnt, ahnt niemand, dass es ein langer Tag für die Schützen werden wird. Erst spät fällt der Vogel mit dem 505. Schuss, den Liesener abfeuert.

„Normalerweise wissen wir erheblich früher, wer der neue König ist“, erzählt die erste Geschäftsführerin Gabriele Schaub im Vorfeld. Aber sie hatte auch schon geunkt, dass man nie weiß, wie lange sich der Vogel hält – und sie behält recht.

Sehr viel schneller geht es beim Wettkampf um die Prinzenwürde, der um 12 Uhr beginnt: Der neue Prinz heißt Lukas Murillo (22). Bei ihm fällt der Vogel mit dem 164 Schuss gegen 14 Uhr.

Rundum zufrieden ist der Vorsitzende des Vereins, Manfred Kamp. „Viele Wiescheider haben das Fest bereits am Samstag besucht“, freut sich der Vorsitzende. „Die vielen Besucher haben das kleine Zelt vor der Schützenhalle gut angenommen.“ Besucher wie Vereinsmitglieder feiern am Samstag ein fröhliches fest.

Bereits am Nachmittag entpuppt sich die Kinderbelustigung mit Karussell und Bungee-Trampolin als voller Erfolg: Beide Angebote kommen bei den Jüngsten gut an. Zur Stärkung stehen ihnen und den Eltern Herzhaftes vom Grill und ausreichend Getränke an beiden Festtagen zur Verfügung.

Am Sonntag startet um 11 Uhr das Bürgerkönigschießen. Neuer Bürgerkönig ist Martin Schorn. Außer der Ehre erhält er einen großen Präsentkorb.