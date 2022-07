Tischtennis, Verbandsliga : Verpasster Aufstieg trübt die Stimmung der TTG nicht

Stefan Boll bleibt Spitzenspieler der TTG Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Auch in den Sommerferien trainieren die Tischtennisspieler der TTG Langenfeld weiter, um sich bestmöglich auf die neue Saison in der Verbandsliga vorzubereiten. Das Scheitern in der Relegation hat die Stimmung nicht getrübt.