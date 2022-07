Belebung des Stadtparks : Power im Park: Silence goodbye

Die Band „Silence Goodbye“ spielt schon in ihrem Namen mit einiger Lautstärke. Gut zu hören wird die Truppe auch im Gocher Stadtpark sein. Foto: Veranstalter

Goch Es darf wieder gefeiert werden, was der Stadtparkverein nutzt, um am Samstag, 23. Juli, einmal mehr rockige Musik in den Gocher Grünbereich zu holen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

(RP) Wo immer „Silence Goodbye“ zu Gast sind, ist es mit der Ruhe vorbei. Wenn die Band am kommenden Samstag, 23. Juli, in Goch beim ParkRock auftritt, freut sich Dietmar Volkmann ganz besonders, denn sein Sohn Florian spielt dort Schlagzeug. Um 16 Uhr geht es los.

Das Orga-Team des örtlichen Stadtparkvereins ist für die Auswahl der Bands zuständig: Abseits des Mainstreams agierend, wissen die Formationen handwerklich sehr versiert mit ihren Instrumenten umzugehen. Rock, Hard Rock und Alternative Rock mit starken Einflüssen der 60/70er Jahre – das sind die musikalischen Visitenkarten der Band Jaana Redflower aus Witten. Eingängige Melodien und Retro-Flair, dazu viel Live-Erfahrung. Frontfrau Jennifer Klawitter bringt die markante Röhre mit, den dazugehörenden Klangteppich legen ihr Adrian Klawitter (Gitarre, Cajon, Drums) und Bernd Juchems (Bass) aus.

Harten Gitarrensound versprechen auch „Cheap Carpet“ aus der Nachbarstadt Kleve. Bei ihren Auftritten spielt die siebenköpfige Formation eine Mischung aus Coversongs und eigenen Liedern, alles kreativ, melancholisch, melodisch. Seit Herbst 2013 mixen Bene Willems (Gitarre, Gesang), Steffen Hardt (Bass, Gesang) und Florian „FoVi“ Volkmann (Schlagzeug) donnernde Gitarrenriffs, coolen Groove und rauen Gesang zu ihrem selbsternannten Finest Staubrock zusammen. Das Ergebnis: „Silence Goodbye“ waren 2016 die Gewinner des Starpack Easy Bandcontests beim Geldernsein Festival. Im Sommer 2018 folgten gleich zwei erfolgreiche Bandcontest-Teilnahmen: beim Finale des internationalen SPH-Bandcontests im Bochumer Rockpalast und der zweite Platz beim Campus Ruhrcomer Contest.

Wer sich frühzeitig einstimmen will: Der Biergarten ist ab 15.30 Uhr geöffnet, es gibt Kaffee und Kuchen, Grillwurst und kühle Getränke. Vormerken sollte sich jeder gleich das nächste Event des Stadtparkvereins: Am Samstag, 13.August, gibt es „Schlager im Park“.

(RP)