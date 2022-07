Jugendfußball : SSV-Cup ist wieder hochkarätig besetzt

Langenfeld Helmuth Höhn, Jugendleiter des SSV Berghausen, hat für die 18. Auflage des Provinzial U15-Cup wieder Top-Fußball-Mannschaften eingeladen. Bei dem Turnier der Talente ist erstmals auch RB Leipzig in Langenfeld am Start.

Ersterer ist ein Nachbar, die U15-Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen , zweitere ist RB Leipzig , dessen Talente sonst in der Regionalliga Nordost antreten und erstmals in Langenfeld dabei sind. „Auch wenn es ‚nur‘ die U15-Mannschaften sind, ist es für den SSV Berghausen eine tolle Sache, dass diese Mannschaften am Turnier teilnehmen“, erklärt Höhn.

Das Turnier steigt am Wochenende 13./14. August auf der Anlage an der Baumberger Straße 60 in Berghausen. Weitere Teilnehmer sind Titelverteidiger Rot-Weiss Essen, Fortuna Düsseldorf und der MSV Duisburg, die wie Bayer 04 in der Regionalliga West aktiv sind, sowie der Meister der Regionalliga Südwest, der 1. FC Kaiserslautern, Hannover 96 aus der Regionalliga Nord – und natürlich die U15 des SSV.