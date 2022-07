Schützenfest in Neuss-Helpenstein : Regentschaft als Heimatbekenntnis

Helpenstein Helpenstein konnte jetzt ein besonderes Jubiläum bei bestem Wetter nachholen. Am Montag soll der Nachfolger von König Andreas Bähner ermittelt werden.

(barni) Die Mitglieder der Kirmesgesellschaft „Fidele Brüder“ Helpenstein machen ihrem Namen in diesen Tagen alle Ehre: Sie feiern wieder Kirmes, freuen sich des Lebens auch in nicht so ganz einfachen Zeiten. Und sie holen ein Jubiläum nach, das eigentlich bereits vor einem Jahr hätte gefeiert werden können: In 2021 ist die Kirmesgesellschaft 100 Jahre alt geworden. Präsident Martin Kluth weiß, dass in Helpenstein schon viel länger Kirmes gefeiert wird. Aber vor 101 Jahren, unter belgischer Besatzung, durfte nur feiern, wer eine Satzung hatte – also wurde schnell eine solche erlassen.