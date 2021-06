Nach monatelangen Ermittlungen : Drogenhändler in Langenfeld und Monheim gefasst

Langenfeld/Monheim Bei der Durchsuchung von zwölf Wohnungen, Geschäftsräumen und Garagen in den vier Städten in der Region beschlagnahmten die Fahnder unter anderem 24 Kilo Marihuana, 8000 Euro Bargeld, Waffen und teure Autos.

Die Polizei hat eine Drogenbande zerschlagen, die neben Köln und Hürth auch von Langenfeld und Monheim aus operierte. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln jetzt bekanntgaben, griffen die Ermittler am vorigen Mittwoch und Donnerstag zu. Vollstreckt wurden Haftbefehle gegen vier Männer im Alter von 25, 27, 31 und 53 Jahren. Ihnen wird Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Bei der Durchsuchung von zwölf Wohnungen, Geschäftsräumen und Garagen in den vier Städten beschlagnahmten die Fahnder nach Polizeiangaben 24 Kilogramm Marihuana, 8000 Euro Bargeld, eine Schreckschusspistole, Hieb- und Stichwaffen, eine Geldzähl- und eine Vakuumiermaschine, ein Motorrad sowie drei hochwertige Autos. Dem Einsatz waren monatelange Ermittlungen gegen insgesamt zehn Beschuldigte vorausgegangen. In Monheim war es nicht die einzige Festnahme im Drogenmilieu in den vergangenen Tagen: Wie bereits gemeldet, gingen der Polizei am Donnerstagabend nach einem Einbruch in Garagen an der Knipprather Straße drei Männer (22, 27, 29) ins Netz, bei denen sie Kokain und Waffen fand.