Fußball, Bezirksliga : Berghausen lässt den HSV nicht zur Entfaltung kommen

Szene aus dem Derby: Berghausens Alexander Francke grätscht gegen HSV-Stürmer Severin Krayer. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der SSV Berghausen gewinnt zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bezirksliga 1:0 gegen die Langenfelder Gäste vom HSV, Nils Dames schießt das Tor des Tages. Der 1. FC Monheim II verliert derweil 0:1 bei Eller 04.

Von Tobias Brücker

Zum Auftakt in die Rückrunde gewann der SSV Berghausen am Sonntag auf heimischer Anlage das Derby in der Fußball-Bezirksliga gegen den HSV Langenfeld mit 1:0 (0:0). Trotz mäßiger Vorbereitung schlug die Mannschaft von Trainer André Köhler den leicht favorisierten Kontrahenten erstmals seit 2012 in einem Pflichtspiel. „Das war tatsächlich Bestandteil meiner Rede vor dem Spiel“, erzählte Köhler, der selbst einst den letzten Treffer beim 3:0-Sieg gegen den HSV beisteuerte.

Das Tor des Tages erzielte diesmal Nils Dames, der HSV-Keeper Christian Cyrys per Foulelfmeter links vom Schützen aus halbhoch überwand (60.). Zuvor drang Benedikt Brusberg über die rechte Seite in den Strafraum ein und wurde dort laut Köhler „unstrittig“ gefoult. Sein Amtskollege auf der anderen Seite, Daniel Gerhardt, pflichtete bei. Er bekräftigte aber auch, dass es einen Strafstoß nach einem Foulspiel an Severin Krayer auf der Linie des Strafraums für sein Aufgebot hätte geben müssen.

Der Langenfelder Coach sah insgesamt „ein schwaches Derby“, in dem sich seine Elf lediglich zwei Tormöglichkeiten erspielte. „Berghausen wollte unser Spiel zerstören, aber wir haben es selbst auch nicht aufziehen können“, berichtete Gerhardt. „Wir haben zu wenig gemacht, um ein Derby gewinnen zu können. Klar ist jetzt, dass das kein Selbstläufer wird, und dass man arbeiten muss.“

Das Spiel des SSV war demnach im Gegensatz zu sonst größtenteils auf Passivität ausgelegt. Köhler wies seine Jungs an, die Räume eng zu halten, den HSV offensiv nicht zu Entfaltung kommen zu lassen und selbst über zwei schnelle Spitzen Nadelstiche zu setzen. Mit der Umsetzung war er selbstredend hochzufrieden, wie er sagte: „Die Jungs haben ganz klar eine Aufgabe bekommen, und die haben sie eins zu eins umgesetzt.“ Berghausen (24 Punkte) und Langenfeld (25) trennt nunmehr nur noch ein Zähler in der Tabelle.

SSV: Wazakowski – Czogalla, Paulmann, Weidenmüller, Brusberg, Dames, Evangelista (72. Hofmeier), Francke (72. Joch), Wadenpohl (89. Hajjam Hajjam), Herhalt (72. Pekuz), Ogon (78. Bruser).

HSV: Cyrys – Danisman, Dietz, Neß, M. Klein (80. Cartus), Ruß, Schwake, Wallraf, Beyen, Große Enking (71. Betz), Krayer.

Die Reserve des 1. FC Monheim verlor ihr Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Eller 04 nach guter Leistung 0:1 (0:0). Der Gegentreffer fiel in der 76. Minute. Im Kampf um den Klassenerhalt muss die Auswahl von Übungsleiter Michael Will jedoch keinen Bodenverlust hinnehmen. Denn die Verfolger aus Wersten, Dhünn und Unterbach verloren ihre Spiele ebenso.

„Man kann der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen“, sagte Will, „auf dieser guten Leistung können wir aufbauen.“ Schließlich hatten die Monheimer den großen Favoriten lange im Griff. Neuzugang und Stürmer Justin Niedworok hätte gar den Führungstreffer erzielen können, kam aber bei einer Hereingabe einen Schritt zu spät. „Insgesamt gab es kaum Torchancen“, berichtete Will. „Eller hatte diesen einen Schuss aufs Tor, der dann unglücklicherweise drin war.“

Durch die Ausgeglichenheit des Spiels wurde die Partie in ihrem Verlauf hitzig. „Wenn man da oben steht und gegen eine Mannschaft von unten spielt, sollte man sich sportlicher verhalten“, monierte Monheims Trainer in Richtung des Gegners. Gleichwohl betonte er, die Vorkommnisse sollten im Nachgang nicht wichtiger gemacht werden als sie es waren. Zudem habe sich der Coach der Gegenseite nach dem Spiel bei Will und seinem Team entschuldigt.