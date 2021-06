Begegnungen im Juli : Senioreneinrichtungen in Langenfeld öffnen ihre Türen

Senioren tanzen gemeinsam im Pfarrsaal St. Josef. Die Gruppe war im Sigfried-Dißmann-Haus gegründet worden. Foto: Awo

Langenfeld In immer mehr Einrichtungen laufen die Angebote in den nächsten Wochen an.

Nach langen Schließungen öffnen die Senioreneinrichtungen wieder ihre Türen. Im Arbeitskreis „Leben im Stadtteil“ ist die Aufbruchstimmung unter den Seniorenbegegnungsstätten, stationären Pflegeheimen, Kirchengemeinden, der LV-Klinik und der Stadtverwaltung zu spüren. In immer mehr Einrichtungen laufen die Angebote in den nächsten Wochen an. „Die Senioreneinrichtungen möchten unter Berücksichtigung der Möglichkeiten und mit gebotener Vorsicht, den älteren Menschen endlich die Gelegenheit geben, wieder in persönlichen Kontakt zu kommen“, berichtet Mona Ende, Koordinatorin des Arbeitskreises. Auch die i-Punkte seien wieder persönlich erreichbar. Vor dem Start der ersten Kurse putze der DRK-Treffpunkt „Lebenslust“ das Vereinsheim mit einer Pflanzaktion heraus. Das Awo Café am Wald eröffne die Terrassensaison mit der Essensausgabe vor Ort. Der Seniorentreff Richrath plane ein Sommerfest. Das Seniorenheim St. Martinus sei wieder mit Fahrradrikschas unterwegs. Das CBT-Haus St. Franziskus organisiere ein Grillfest.

(pc)