Angebote im Rhein-Kreis Neuss : Drei neue Testcenter für das Rheinland-Klinikum

Neuss Am Freitag soll bereits der Startschuss erfolgen. Marcel Offermann, Leiter der neuen Center in Neuss, Grevenbroich und Dormagen, rechnet mit mehreren Tausend Tests pro Woche.

Großauftrag für den Neusser „Puppendoktor“: Marcel Offermann, der bis vor Kurzem noch das Corona-Testzentrum in der Alten Post leitete, wird drei neue Center im Rhein-Kreis Neuss errichten. Genauer gesagt an allen Standorten des Rheinland-Klinikums, also dem Lukaskrankenhaus in Neuss, dem Elisabeth-Krankenhaus in Grevenbroich und dem Klinikum in Dormagen. Offermann und sein Team werden ab Freitag nicht nur die Mitarbeiter und Besucher der jeweiligen Krankenhäuser testen, sondern dort auch kostenlose Bürgertestungen vornehmen.