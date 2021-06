Zur Person : Polizei: Neuer Direktions-Leiter

Der Kreis Mettmann ist dicht bevölkert, das Verkehrsaufkommen wächst ständig. Die Direktion Verkehr bei der Kreispolizei soll für die Sicherheit der Mobilität sorgen.

Viele für seine Laufbahn wertvolle Erfahrungen konnte der 57-Jährige während seinen Auslandsmissionen sammeln: Er war zwei Jahre in Bosnien sowie zwei weitere Jahre im Kosovo eingesetzt. Zurück in Deutschland ging es für Heiner Mies wieder in die Heimat. Im Polizeipräsidium Essen war er in verschiedenen Führungspositionen in der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz tätig. Vor seinem Wechsel in den Kreis Mettmann leitete er in der Polizeiinspektion Mülheim an der Ruhr den Bezirks- und Schwerpunktdienst. Landrat Hendele begrüßte Mies als „vielseitig aufgestellten Experten“.