Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Sieben Städte ohne Neu-Infektionen

Kreis Mettmann Nur drei Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Freitag. Die Inzidenz sinkt weiter. Es gab allerdings einen weiteren Todesfall.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 77 Infizierte erfasst, 11 weniger als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 14 (-4; 1 neu erkrankt, 5 genesen), in Haan 3 (-1; 1 genesen), in Heiligenhaus 9 (+/-0), in Hilden 9 (-1; 1 genesen), in Langenfeld 5 (-3), in Mettmann 8 (+1), in Monheim 7 (-2; 1 neu, 2 genesen), in Ratingen 10 (+1; 1 neu), in Velbert 11 (-2) und in Wülfrath 1 (+/-0).