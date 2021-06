Festnahme in Monheim : Polizei nimmt in Monheim drei Männer mit Kokain fest

Monheim Drei Männer hat die Polizei am Donnerstagabend nach einem Einbruch in Garagen an der Knipprather Straße festgenommen. Statt Beute aus den Garagen hat sie Drogen und Waffen bei ihnen gefunden.

(og) Die Kriminalpolizei ermittelt. Wie die Polizei berichtet, hat ein Zeuge die Männer gegen 23.35 Uhr bemerkt, die in einem Garagenhof an Knipprather-/Deusserstraße Tore gewaltsam geöffnet haben. Er gibt eine so gute Personenbeschreibung ab, dass die Beamten die Tatverdächtige (22, 27 und 29 Jahre alt) an einem blauen Peugeot sowie einem schwarzen VW Polo im Einmündungsbereich Baumberger Chaussee gefasst haben. Bei der Kontrolle stellen sie Waffen und Drogen sicher. In der Jacke des 27-Jährigen Tatverdächtigen haben sie neben einem fremden Personalausweis ein Messer sowie einen Schlagstock gefunden. In dem blauen Peugeot entdecken die Polizisten eine geringe Menge Kokain sowie diverse verschreibungspflichtige Medikamente. Neben dem Fahrzeug stellen die Beamten in einem vakuumverpackten Beutel eine nicht geringe Menge Kokain sicher. Der 29-jährige Tatverdächtige gibt den Besitz zu. Im Kofferraum seines Peugeot werden des Weiteren ein Baseballschläger sowie eine Machete aufgefunden.