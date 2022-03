Langenfeld : Arbeitslosenzahlen sinken in beiden Städten leicht

Langenfeld/Monheim Der Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann zeigt sich weiter robust“, sagt Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann. In der Stadt Langenfeld sind laut aktueller Statistik 1521 Menschen arbeitslos, das sind 48 weniger als im Januar und 238 weniger als vor einem Jahr.

(og) „Die Arbeitslosenquote für die Stadt Langenfeld sinkt von 4,8 Prozent im Januar auf aktuell 4,6 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese 5,4 Prozent. In Monheim sind aktuell 1602 Menschen arbeitslos, das sind neun weniger als im Januar und 201 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Stadt Monheim sinkt von 7,3 Prozent im Januar auf aktuell 7,2 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese noch 8,2 Prozent. In der Agentur für Arbeit Langenfeld (Langenfeld und Monheim) liegt die Quote danach aktuell bei 5,7 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen ist auch im gesamten Kreis Mettmann gesunken. Insgesamt waren im Februar 16.305 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 238 Personen oder 1,4 Prozent weniger. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres sinkt die Zahl der Arbeitslosen um 2475 Personen, die Quote sinkt von 6,3 Prozent im Januar auf aktuell 6,2 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 7,2 Prozent.