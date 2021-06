Demenznetzwerk der Caritas Kreis Mettmann : Knotenpunkt Demenz stellt Terminkalender online

Martin Wildner, Abteilungsleiter Soziale Dienste für Senioren bei der Caritas, hat den Online-Kalender mit entwickelt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Vorträge, Schulungen, Gesprächs- oder Freizeitgruppen zum Thema „Demenz“ werden jetzt kreisweit in einem neuen Online-Kalender der Caritas dargestellt.

Im Grunde genommen war er überfällig, nun wird er scharf gestellt und ist via Internet-Browser unter „kalender.digital/knotenpunkt-demenz“ erreichbar: der Online-Kalender des Caritas-Demenznetzwerks Kreis Mettmann. Nach Städten sortiert, thematisch aufgefächert und kalendarisch korrekt eingeordnet, können Nutzer hier in Erfahrung bringen, welche Angebote zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort stattfinden. „Der Online-Kalender ist eine Ergänzung zum Newsletter Knotenpunkt Demenz, der alle zwei Monate erscheint“, erklärt Helene Adolphs von der Caritas Mettmann.

Die hier hinterlegten Angebote können nun „entsprechend den individuellen Bedürfnissen, nach Art und Stadt“ gefiltert werden. Nicht fokussiert auf die Heimatstadt allein, gibt es so eine Übersicht darüber, was in den Nachbar-Kommunen angeboten wird. Einbringen können sich neben der Caritas die Arbeiterwohlfahrt, Awo, Diakonie oder DRK – eben alle, die Termine beizutragen haben.

INFO Ziele und Aufgaben zur guten Kontaktpflege Fälle Im Kreis Mettmann leben zurzeit etwa 11.500 Menschen über 65 Jahre mit demenziellen Veränderungen, jährlich kommen rund 2.400 neue Betroffene dazu. Forschung Demenz ist ein Angstthema. Denn mit den kognitiven Veränderungen ist ein eigenständiges Leben dann kaum mehr möglich. Folgen Der Online-Kalender ist letztlich eine Weiterentwicklung der Newsletter und der Qualifizierungsoffensive „Leben lernen“ im Kreis Mettmann.

„Nicht immer wohnen die Angehörigen in derselben Stadt wie die Familienmitglieder oder der Termin am Wohnort passt zeitlich nicht“, weiß beispielsweise Gabriela Wolpers von der der Caritas Fachstelle Demenz in Erkrath. „Jetzt ist der Zugriff schneller und leichter“, beschreibt Martin Wildner, Carits-Abteilungsleiter Soziale Dienste für Senioren, das Wesentliche. „Sport, Spaß, Gedächtnistraining – wir wollten endlich zusammenfassen, was es gibt.“

Entstanden ist das Werkzeug aus einer Qualifizierungoffensive, die von 2007 bis 2011 lief. „Anschließend pröttelte jedes kommunale Netzwerk so vor sich hin“, parallel dazu stiegen – und steigen – die Zahlen dementiell veränderter Menschen stetig. „Also hat die Caritas vor vier Jahren den ‚Knotenpunkt Demenz’ entwickelt“, beschreibt Martin Wildner die „Idee, niederschwellige Angebote zusammenzufassen“.

Denn Demenz, eine kognitive Veränderung, gehört mittlerweile zur Gesellschaft, weshalb es im Tool beispielsweise auch Fortbildungen für pflegende Angehörige ebenso wie für Profis gibt. Die Fortbildungen umfassen aber auch Bürgerveranstaltungen – Demenz ist keine Krankheit, sondern eine anerkannte Behinderung.