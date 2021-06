Pandemie im Kreis Mettmann : Rasches Ende im Impfzentrum ?

Erkrath NRW-Gesundheitsminister Laumann will sämtliche Impfzentren Ende September schließen. Die Verantwortlichen des Kreises reagieren darauf mit Vorsicht.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat einen Termin genannt, der die Verantwortlichen im Kreis Mettmann aufhorchen lässt: Ende September sollen die Impfzentren geschlossen werden. „Aus heutiger Sicht“ hat der Minister wohlweislich dazu gesagt. Die Sprecherin des Kreises Mettmann, Daniela Hitzemann bleibt deshalb vorsichtig: „Wir haben die Ankündigung zur Kenntnis genommen – und werden nun sehen, wie es weitergeht.“ Tatsache sei, dass der Kreis das Impfzentrum in Erkrath betreibe, das Land indes die Anweisungen dazu gebe. Hitzemann: „Es hängt sowohl in unserem Impfzentrum als auch bei den Impfungen durch Hausärzte alles daran, wieviel Impfstoff zur Verfügung steht.“

Gerade eben erst hatte der Kreis für das Impfzentrum in Erkrath verkündet, es könnten wieder Termine für Erstimpfungen auf dem Portal und über die Telefonhotline der Kassenärztlichen Vereinigung gemacht werden. In den zurückliegenden Tagen stand nur Impfstoff für Zweitimpfungen zur Verfügung. Sollte es bei dem Schließungstermin bleiben, müsste vom 30. September an sechs Wochen zurückgerechnet werden, damit Erst- und Zweitimpfung in Erkrath aus einer Hand kommen sollen.