Gesundheitssport : Sonntags Rückenfit bei der TSG

Hilden Auch Sonntags gibt es Angebote bei der TSG Hilden: Der Klub hat nun einen neuen Rückenfit-Kurs mit der neuen Trainerin Kathy Martini, die aus schmerzlicher Erfahrung weiß, was es zu korrigieren gibt.

Egal ob mit oder ohne Rückenproblemen – Rückentraining ist für jeden sinnvoll, findet die TSG Hilden. Daher startet sie einen neuen Kurs am Sonntag, 4. Juli um 10 Uhr in der Turnhalle an der Furtwängler Straße neben dem Area 51. Mit gezielten Übungen werden hier die Rumpf- und Rückenmuskulatur gestärkt, das Gleichgewicht geschult und die Koordination vermittelt, damit auch im Alltag der Rücken geschont und fit gehalten werden kann. Dieser Kurs ist auf Einsteigerlevel und offen für alle, die etwas Gutes für ihren Rücken tun möchten.