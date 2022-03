Fußball, Bezirksliga : Niedworok lässt FCM-Reserve jubeln

Justin Niedworok (vorne) traf viermal binnen 16 Minuten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Winterzugang Justin Niedworok trifft viermal binnen 16 Minuten für die Monheimer Reserve in der Bezirksliga. Die Sportfreunde Baumberg II feiern einen Kantersieg, der HSV Langenfeld muss aufgrund von Corona-Fällen passen.

Von Tobias Brücker

Das Topduell zwischen dem HSV Langenfeld und Urdenbach in der Fußball-Bezirksliga wurde aufgrund von fünf positiven Corona-Tests bei den Hausherren abgesagt. Das berichtet HSV-Trainer Daniel Gerhardt. Bereits am Freitag hatte der Trainerstab der Langenfelder die Anzahl der Fälle an den Fußballverband Niederrhein weitergegeben. Die Verantwortlichen dort entschieden, das Aufeinandertreffen mit dem Tabellenvierten auszusetzen.

Den Spielern geht es laut Gerhardt soweit gut. Jeder von ihnen hat einen bemerkbaren Verlauf, der durch Fieber und andere Grippesymptome gezeichnet ist. Die Trainingseinheit am Freitag wurde ebenfalls abgesagt. Auch in anderen Jahrgängen verzeichnet der HSV derzeit positive Fälle. Demnach ist das Training der 1. Mannschaft bis mindestens kommenden Dienstag abgesagt. Schon am Donnerstag aber soll die Einheit wieder stattfinden. Trotz Impfungen hatten sich laut Gerhardt bereits Spieler mit dem Virus infiziert, einige sind weiterhin nicht vollständig fit und klagen über Lungenprobleme. Am Wochenende hat der HSV spielfrei.

Im Kellerduell mit Wersten konnte sich der 1. FC Monheim II vor heimischer Kulisse 4:3 (4:1) durchsetzen. Mit dem Sieg distanzierte die Mannschaft von Michael Will einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auf zehn Punkte. Für den FCM traf Winterzugang Justin Niedworok viermal binnen 16 Minuten (4./11./19./21.). Dementsprechend konnte sich der Stürmer über ein Sonderlob seines Trainers freuen, der schon vor dem ersten Rückrundenspiel geschwärmt hatte: „So ein Spielertyp hat uns in der Hinrunde gefehlt.“ Nun ergänzte Will: „Heute hat er das bewiesen.“

Dennoch geriet Monheim trotz der klaren Führung spät im Spiel noch in arge Bedrängnis. Dem Anschlusstreffer der Gäste (36.) folgten zwei weitere Treffer (60./71.). Will vermutet, dass seine Elf gerade wegen der deutlichen Überlegenheit nachließ. „Wir haben die besten 20 Minuten der ganzen Saison gespielt“, berichtete er, „danach hat die Mannschaft das Spielen eingestellt. Das ist wahrscheinlich menschlich, darf in unsere Situation aber trotzdem nicht passieren.“ Selbst eine klare Ansprache in der Halbzeit habe nicht die erwünschte Wirkung gezeigt. Letztlich, sagte Will, gewannen die Gastgeber durchaus glücklich: „Wir haben um den Ausgleich gebettelt.“ Auch in der Nachspielzeit kam Wersten zu guten Chancen. „Das war ein ganz wichtiger Sieg. Das gibt Hoffnung im Abstiegskampf“, betonte Will.

FCM: Schmidt – Borchard, Drossel (46. Bröder), Wagner, Wolter (67. Rapp/74. Gaca), Zadran (78. Reiter), Kubina, Mensah, Tillges (69. Wiesner), Kessler, Niedworok.

Zu ihrem persönlichen Rückrundenstart verzeichneten die SF Baumberg bei Schlusslicht Britannia Solingen einen Kantersieg. Die Mannschaft von Trainer Sven Steinfort gewann ihr Gastspiel 8:2 (6:2). Für Baumberg trafen Tim Scharpel (7.), Alexander Klatt (11./22./31.), Cengiz Özyürt (24./44.), Maurice Nawrath (75.) und Amin Kumukov (86.). Bereits in der ersten halben Stunde ging der Plan der Sportfreunde vollends auf, wie Steinfort erläuterte: „Wir wollten das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen und in den ersten 20 Minuten alles klarmachen.“ Der Gedankengang hinter der Herangehensweise: Baumberg wusste um die Notwendigkeit, Britannia schnell die Möglichkeit auf ein Erfolgserlebnis zu nehmen. „Solange es 0:0 steht, haben sie Hoffnung“, sagte Steinfort, „das wollten wir im Keim ersticken.“