Fußball, Bezirksliga : Pflichtspielauftakt für SFB-Reserve

Sven Steinfort und die SFB II stehen vor dem Kellerduell. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim In der Bezirksliga sind die Baumberger Fußballer erstmals nach sieben Wochen wieder gefordert, zudem der 1. FC Monheim II und der HSV Langenfeld. Spielfrei hat der SSV Berghausen, der unter der Woche aus dem Kreispokal ausschied.

Der Traum des SSV Berghausen, über den Fußball-Kreispokal Solingen in den Niederrheinpokal einzuziehen, ist geplatzt. Am Mittwochabend unterlag die Mannschaft von Trainer André Köhler daheim dem TSV Solingen im Halbfinale 1:4 (0:2). Das einzige Tor der Hausherren erzielte Benjamin Wadenpohl in der 70. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Der Anschluss war allerdings nur ein kurzer Moment der Hoffnung. Nachdem sich der SSV laut Köhler früh den Schneid hatte abkaufen lassen, verhalf die Umstellung auf Viererkette zu Beginn der zweiten Hälfte zu mehr Zugriff – und schließlich dem Tor. Doch ein Fehler von Torwart Daniel Nellen sorgte für die schnelle Antwort des TSV nur sechs Minuten später. „Das war der Todesstoß“, lässt Köhler wissen. Insgesamt habe seine Mannschaft zu wenig investiert. Die Möglichkeit, im Niederrheinpokal auf traditionsreiche Vereine aus höheren Ligen zu treffen, ist somit dahin. Berghausen hat in der Bezirksliga am Wochenende spielfrei.

SSV: Nellen – Czogalla (46. Hofmeier), Paulmann, Weidenmüller, Brusberg, Evangelista (46. Konstanty), Joch, Pekuz (75. Bousmayou), Wadenpohl (88. Hajjam Hajjam), Herhalt (88. Bruser), Ogon.

In der Liga treffen am Sonntag (13 Uhr) der 1. FC Monheim II und Wersten 04 aufeinander. Beiden Teams droht der Abstieg. Die Gäste sind mit zehn Punkten nach 15 Spielen Vorletzter. Sollte die Elf von Sven Kluge noch einmal Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt schöpfen wollen, muss sie Monheim besiegen. Der FCM wiederum kann mit einem Erfolg seinerseits nach Britannia (Letzter mit sieben Zählern) einen weiteren Verfolger weit hinter sich lassen.

Selbstredend hat FCM-Coach Michael Will dieses Szenario als Ziel ausgegeben. Er mahnt aber auch: „Wir dürfen das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir sind durchs Hinspiel gewarnt.“ Im August verlor Monheim in Wersten 1:3. Will rechnet aufgrund der Tabellenkonstellation mit starker Gegenwehr. „Das wird sicher ein enges Spiel werden“, prophezeit er. Fehlen wird Kapitän und Abwehrspieler Matthias Backhausen wegen seiner fünften Gelben Karte. Zudem fallen die Mittelfeldakteure Marcel Tillges (Muskelfaserriss) und Anton Vogel (OP am Syndesmoseband) längerfristig aus.

Die Reserve der Sportfreunde Baumberg befindet sich in ganz ähnlichem Fahrwasser, ist punktgleich mit Monheim. Nach der langen Winterpause greifen die SFB nun wieder ins Geschehen ein. Im Kellerduell tritt die Auswahl von Sven Steinfort am Sonntag (15 Uhr) bei Schlusslicht Britannia Solingen an. Vor dem Duell sagt Steinfort: „Wir lassen uns nicht blenden. Britannia kann ganz unangenehm sein – und solange es 0:0 steht, wird sie das auch.“ Ist seine Mannschaft wach, ist sich Steinfort sicher, werden die SFB das Match erfolgreich gestalten. Es ist für die Baumberger das erste Pflichtspiel nach siebenwöchiger Vorbereitung. Denn in der Vorwoche konnten sie nur zusehen, wie die Konkurrenz um Punkte spielte. Glücklich aus SFB-Sicht: Den Vereinen im unteren Drittel misslang dieses Vorhaben. Steinfort bleibt gelassen: „Wir gucken erstmal auf uns und dass wir die Punkte holen.“