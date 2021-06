Segeln : Monheimer Segeltalent ist bei der Europameisterschaft

Monheim Fynn Waltemode vom Segelclub Monheim hat sich für die „International Europe Class Youth European Championship“ in Spanien qualifiziert. Der 14-Jährige freut sich auf sportliche Erfahrungen.

Das Segeltalent Fynn Waltemode vom Segelclub Monheim (SCMO) hat sich für die Jugend-Europameisterschaft der Europe-Segler qualifiziert. Die internationale Segelregatta wird vom 3. bis 12. August in El Masnou, im spanischen Katalonien, ausgetragen. Erst im Vorjahr hatte Fynn Waltemode den Umstieg vom Opti in die doppelt so große Jolle „Europe“ gewagt. Für den 14-Jährigen aus Hitdorf ist das Segeln als Mitglied in der Jugend-Nationalmannschaft der Deutschen Europe-Klassenvereinigung eine große Herausforderung und nach seinen Worten „eine Chance auf sportliche Erfahrung“.