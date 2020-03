Falsche Mediziner an Haustüren : Polizei und Stadt warnen: Trickdiebe nutzen Corona-Krise

Falsche Mediziner an Haustüren

Langenfeld Polizei und Langenfelder Stadtverwaltung warnen vor Trickdieben, die in der Corona-Krise mit neuen Betrugsmaschen besorgte Menschen bestehlen wollen.

„Leider machen sich Kriminelle die Corona-Krise zunutze“, sagt Langenfelds Stadtsprecher Andreas Voss. Dem Rathaus sei von mehreren Fällen berichtet worden, in denen Trickdiebe als Ärzte in weißen Kitteln verkleidet an der Tür geklingelt hätten. „Sie gaben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts aus und sie hätten wegen des Coronavirus Abstriche vorzunehmen.“