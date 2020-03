Gänsefüßchen : Gans führt durch die Stadt

Monheim Die überarbeitete MonChronik-App informiert über Monheimer Geschichte.

(pc) Die Gans weiß, wo es lang geht. Zielstrebig watschelt sie über den Rathausvorplatz, biegt in die Alte Schulstraße ein und wackelt der Altstadt entgegen. Zwischendurch dreht sie sich um oder schnattert laut, damit ihr alle folgen. In der MonChronik-App gibt sie den Ton an. Die App zu Monheims dezentralem Heimatmuseum gibt es schon seit ein paar Jahren. Jetzt wurde sie überarbeitet, berichtet Stadtsprecherin Birte Hauke.

Die MonChronik verknüpft und inszeniert Geschichte und historische Sehenswürdigkeiten an insgesamt acht Standorten: Marienburg, Hillas Leseschuppen am Ulla-Hahn-Haus, Schelmenturm, Kradepohl, Karnevalskabinett, Deusser-Haus, Marienkapelle und Aalfischerei-Museum. Wer möchte, kann den Spuren auch ohne App folgen“, erklärt Tourismus-Managerin Anja Seidenkranz. „Mit der App wird der Spaziergang aber zu einer interaktiven Stadtführung - mit der Gans als persönliche Stadtführerin!“ Auf der Startseite können Nutzer zwischen Informationen zu den MonChronik-Standorten und dem Gänsemarsch wählen. Eine Stadtkarte zeigt alle Standorte und eine Route an. Wenn ein Ziel ausgewählt wurde, wechselt die App in den Kameramodus und wird zur „Augmented-Reality-Anwendung“: Direkt vor den eigenen Füßen watschelt die Gans, der man folgen kann. Auf dem Weg erscheinen im Display weitere Informationen zu historischen Orten. Auch die Tourist-Informationen können so angesteuert werden. Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus sind die MonChronik-Standorte derzeit geschlossen. Mit der Gans als Stadtführerin lohne sich die Stadterkundung mit der App aber auch ohne den Besuch der kleinen Museen, so Birte Hauke. Die App steht im Google Play-Store und im Apple Store zum Download zur Verfügung. Sie ist kostenfrei - ebenso wie das freie Wlan im Stadtgebiet. Weitere Infos gibt es auf der städtischen Tourismus-Seite www.monheim-entdecken.de.