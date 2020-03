Zahlen von NRW : Fragen und Antworten zu unseren Corona-Daten

In einer interaktiven Karte veröffentlichen wir alle Coronavirus-Fallzahlen aus den Städten und Kreisen in NRW. Foto: Phil Ninh

Düsseldorf Seit Anfang März veröffentlicht RP ONLINE täglich Daten zur Corona-Krise mit besonderem Fokus auf NRW. Dazu erreichen uns täglich Fragen. Die häufigsten beantworten wir hier.

Unser Daten-Artikel mit Grafiken und interaktiver Karte zur Coronavirus-Verbreitung in NRW gehört zu den meistaufgerufenen Artikeln in der Geschichte von RP ONLINE. Im Laufe der Zeit sind einige Fragen rund um die Daten und ihre Darstellung immer wieder aufgetaucht – deshalb wollen wir an dieser Stelle einen kurzen Einblick geben, wie die Redaktion mit den Fallzahlen zur Coronavirus-Infektion in NRW umgeht.

Woher kommen die Daten?

Das NRW-Gesundheitsministerium ist die zentrale Erfassungsstelle für alle Fallzahlen in unserem Bundesland. Hier laufen die bestätigten Fälle aller Gesundheitsämter vor Ort zusammen. Die Zahlen werden unter der Woche morgens gegen 10.15 Uhr und nachmittags gegen 16.15 Uhr aktualisiert. Samstags und sonntags bekommen wir am Nachmittag eine aktualisierte Datentabelle. Diese wird dann umgehend für unsere Grafiken und die interaktive Karte übernommen.

Welche Daten sind überhaupt verfügbar?

Wieso weichen diese Daten von den aktuellen örtlichen Meldungen und Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ab?

Laut dem NRW-Gesundheitsministerium liegt das an den Meldewegen, die das Infektionsschutzgesetz vorsieht. So werden die bestätigten Infektionen vor Ort erfasst, an das Ministerium gesendet und von dort an das Robert-Koch-Institut weitergeleitet. Sprich: Die Gesundheitsämter der Städte und Kreise veröffentlichen ihre jeweiligen Daten bereits, bevor das Ministerium und das RKI diese erhalten. So kann es zu - mitunter deutlichen - Verzögerungen und unterschiedlichen Angaben kommen. Mehr dazu hat das Gesundheitsministerium hier erklärt.