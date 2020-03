Initiative : Sie retten Lebensmittel vor dem Müllsack

Die Netzwerker trafen sich jetzt, um weitere Schritte abzustimmen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Initiiert wurde der „Runde Tisch“ von der Verbraucherzentrale. Der SKFM stellte die Räume zur Verfügung.

Wenn Lebensmittel nicht mehr genießbar sind, werden sie weggeworfen. Doch wann können diese Äpfel, Joghurt oder Brot nicht mehr verzehrt werden? Einige Menschen orientieren sich am Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) und entsorgen Nahrung nach Ablauf dieses Termins im Mülleimer. Der Gedanke, das Essen sei nach dem Ablauf sofort ungenießbar, ist weit verbreitet. Bevor das wertvolle Gut in den Untiefen des Müllsacks versinkt, kümmern sich Organisationen und Initiativen um die Rettung abgelaufener Lebensmittel, die sie an die Bürger in der Stadt verteilen.

Auch die Tafeln und so genannte „Foodsharer“, das sind Nahrungsverteiler, in Langenfeld und Monheim versuchen, die riesigen Mengen an Lebensmitteln, die noch verzehrt werden können, weiter zu reichen. Die komplexe Fragestellung, wann Lebensmittel endgültig im Müllsack landen sollten, konnten die Vertreter der Organisationen beim ersten Netzwerktreffen im Oktober letzten Jahres in der Runde nicht eindeutig beantworten. Deshalb trafen sich die Akteure ein zweites Mal, um eine Lösung zu finden. Initiiert wurde der „Runde Tisch“ erneut von der Verbraucherzentrale. Der Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) stellte jetzt die Kindertagesstätte Don Bosco als Diskussionsort zur Verfügung. Mit anwesend war der Experte für Lebensmittelhygiene Dirk Kuhlmann von der Kreisverwaltung in Mettmann, der den Teilnehmern bei der Beantwortung der Fragen rund um Verderblichkeit von Lebensmitteln zur Seite stand.

Info Lebensmittel zu Hause richtig lagern Reste vermeiden Reste produzieren wir schon beim falschen Einkauf: Es wird zu viel gekauft, falsch gelagert und dann auch viel zu früh weggeworfen. Die wenigsten Lebensmittel sind verdorben, wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten wird. Denn es heißt nicht umsonst Mindest-Haltbarkeitsdatum.